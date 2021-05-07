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Türkeli'de Karayolu Trafik Haftası denetimleri

Türkeli’de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.

Türkeli'de 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında denetimler yapıldı.


1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.


Ekipler, Türkeli-Ayancık karayolu uygulama noktasında durdurdukları araçlarda izin belgesi kontrolü yaparak, başta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirmede bulunup, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı ve broşür dağıtıldı.

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