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Türkeli'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.


İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri" konulu genelge kapsamında ülke genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalarda bir kez daha denetim yapıldı.


Genelgede, son günlerdeki vaka sayıları da göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı için geniş kapsamlı Kovid-19 tedbirleri denetimleri yapıldı.


Denetimlerde vatandaşlar, “hijyen, sosyal mesafe, ve maske” konusunda “sağlık için hepimiz için Kovid-19” denetimleri yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda bundan sonra da bu denetimler devam edeceği öğrenildi.

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