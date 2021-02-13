Türkeli'de koronadan yatan hasta yok

Sinop'un Türkeli İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, ilçe olarak şuan itibarıyla korona virüsü nedeniyle hasta yatışının bulunmadığını açıkladı.

Kaymakam Mehmet Kaan Kini, sokağa çıkma kısıtlamasında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yol denetimlerine katıldı. Kaymakam Kini yaptığı açıklamada, ilçe olarak şuan itibarıyla korona virüsü nedeniyle hasta yatışının bulunmadığını belirterek, Türkeli halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Kini, "13/14 Şubat 2021 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının özenle uygulanabilmesi ve sokağa çıkma muafiyeti tanınmış yerlerin, kişilerin faaliyetlerini muafiyet kapsamı dahilinde yürütmesine dair emniyet teşkilatımızın mutat denetimini cumartesi günü birlikte gerçekleştirdik. Türkelili hemşehrilerim pandeminin ortaya çıkardığı tehlikenin farkında olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına özenle riayet ediyorlar. Bu açıdan hemşehrilerime müteşekkirim" dedi.