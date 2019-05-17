Türkeli'de "Koşabiliyorken Koş" etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında Türkeli ilçesinde yürüyüş etkinliği başladı.

Sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla başlatılan proje kapsamında Türkeli'de çalışmalar başlatıldı.

Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Uzmanı Hasan Cahit Akça, yaptığı açıklamada, proje kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de çalışmalar başlatıldığını, bu kapsamda ilçe Huzur Dincel Stadı'nda yürüyüş etkinliği başlatıldığını söyledi.

Akça, bu kapsamda, her gün akşam saatlerinde yürüyüş ve koşu etkinliğine başlanıldığını, Ramazan ayı sonrasında trekking ve voleybol sporları etkinliklerinin de başlayacağını belirterek, ilçe halkının katılımlarını beklediklerini ifade etti.