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Türkeli'de Kur'an Kursu öğrencilerinin karne merasimi

Türkeli İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin yıl sonu karne merasimi, iftar programı eşliğinde ilçedeki Gündoğumu Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Türkeli İlçe Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin yıl sonu karne merasimi, iftar programı eşliğinde ilçedeki Gündoğumu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.


Düzenlenen karne merasimine çocuklar ve çok sayıda veli katıldı. Programda, çocukların 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde öğrendikleri besmele ve anlamı, iftar duası, şiirler, İstiklal Marşı, namaz sureleri, hadisler okundu ve ardından karne merasimi yapıldı. Velilerin ve katılan misafirlerin memnuniyeti ve teşekkürü ile program sona erdi.


35'in üzerinde öğrenci potansiyeli ile eğitim öğretime devam eden 4-6 yaş Kur'an Kursu, 24 Mayıs Cuma günü eğitime ara vereceği ve 17 Haziran'da da Yaz Kur'an Kursu'nun hizmet vereceği belirtilirken, Yaz Kur'an Kursu kayıtlarının da 10 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

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