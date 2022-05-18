Türkeli'de liseler arası voleybol turnuvası

Türkeli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla liseler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkeli Gençlik Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvanın final karşılaşması kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Turnuvanın final karşılaşması, Türkeli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METAL) ile Anadolu Lisesi arasında yapıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmada, setlerde 3-2 kazanan Anadolu Lisesi turnuva birincisi oldu.

Turnuvada derece alan takımlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında ödülleri takdim edilecek.