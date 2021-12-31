Türkeli'de Mekke'nin Fethi programı düzenlendi

Mekke'nin Fethi'nin 1391. yılı münasebetiyle Türkeli ilçesinde program düzenlendi.

Türkeli Müftülüğü ile Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından ortaklaşa düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Türkeli Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu Toplantı Salonunda düzenlenen programda, Mekke'nin Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi izlendikten sonra, öğrenciler tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, yaptığı konuşmada, “Peygamber Efendimizin Allah tarafından bizzat desteklenerek muzaffer olduğu fetihlerin en büyüklerinden birisi Mekke Fethi'dir. Kültürümüzde yozlaşma olduğu için bize ait kavramları anlayamaz olduk. Peygamber Efendimiz (s.a.v) cihat yaptı, savaş yapmadı. Ama biz Bedir Savaşı, Uhud Savaşı demek zorunda kalıyoruz. Mekke'nin Fethi'ni savaş olarak anlatmak zorunda kalıyoruz. Fetih başka bir şey, savaş başka bir şey. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti, Malazgirt fethedildi, Mekke fethedildi, Mekke Savaşı diye bir şey yoktur. Bizler fethederiz. Avrupa, toprağın altındaki maden için savaş yaparlar. Biz Hz. Muhammed'in (sav) ümmeti olarak topraktan çıkarımız olmaz. Bizim tek derdimiz, toprağın üstündeki insanların gönüllerini fethetmektir. Mekke'nin Fethi'ni bu şekilde anlamalıyız ve bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sponsorluğunu Türkiye Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi ile ÖNDER Derneği tarafından yüklenilen, il ve ilçeler arası mesleki yarışmalarda derece alan öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle program son buldu.