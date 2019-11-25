İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, minibüsün kontrolden çıkarak şarampole uçması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Serkan Yener idaresindeki 37 AAU 104 plakalı minibüs, Güzelkent köyünden Türkeli istikametine seyir halindeyken Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu.


Kazada araç sürücüsü Serkan Yener yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.