Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamamlı köyü Çayırlar köprüsü mevkisinde Emre Can A.'nın kullandığı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki minibüs çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Emre Can A., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen Emre Can A. buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.