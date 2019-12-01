İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamamlı köyü Çayırlar köprüsü mevkisinde Emre Can A.'nın kullandığı motosiklet ile Hüseyin Ö. idaresindeki minibüs çarpıştı.


Kazada motosiklet sürücüsü Emre Can A., ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıkları olduğu tespit edilen Emre Can A. buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.