Türkeli'de Muhtarlar Günü kutlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Türkeli Muhtarlar Derneği çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla devam etti. Türkeli Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Erdoğan, günün anlam ve önemine hitaben konuşma yaptı.

Erdoğan, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biri olup, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte, hem hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da, son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi, devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir. Gerek milleti, gerekse devleti temsil etmek gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlarımıza hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunuyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İlçe Kaymakam Vekili Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.