İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de MYO öğrencilerine terör bilgilendirmesi

Sinop’un Türkeli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencilerine terör bilgilendirmesi yapıldı.


Sinop'un Türkeli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelen Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.


Faaliyetler kapsamında öğrencilere çanta, defter ve kalem hediye edildi. Yetkililer, terör örgütleri için hayati kaynağın insan olduğunu, terör örgütleri yurt içi ve yurt dışından ne kadar destek sağlarsa sağlasın, onları ayakta tutacak insan kaynağı olmadan varlıklarını devam ettirebilmeleri mümkün olmadığını, bu nedenle gençleri kötü emellerine alet etmek isteyen kişi ya da gruplar her zaman var olduğu ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.