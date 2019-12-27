Türkeli'de öğrenciler dönem sonu etkinliği ile eğlendi

2019-2020 güz döneminin yoğunluğunu bir araya gelerek müzik dinletisi eşliğinde güzel bir geceyle tamamladılar. Final sınavları öncesinde Türkeli Meslek Yüksekokulu akademik-idari personel aileleriyle katılım sağlayarak, öğrencilerle bir arada eğlendiler. Program, yerel bir kafede yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan müzik grubu, gösterdikleri performansla herkesin ilgisini çekti. Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. İsmail Güçlü, yoğun geçen ders dönemi sonunda öğrencilerle böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan mutlu oldukları belirterek, örenciler için bu tür etkinliklerin devam edeceği bilgisini verdi. Güçlü, öğrencisi olan müzisyen Ogün Üstün ve ekibine böyle bir etkinlikte gönüllü olarak programa eşlik ettiği için teşekkürlerini iletti.