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Türkeli'de öğrencilere soru bankası kitapçığı dağıtıldı

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçedeki liseleri ziyaret ederek öğrencilere soru bankası kitapçığı dağıttı.


Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Tatar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy ile birlikte ilçedeki Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yıl içerisinde üniversite sınavlarına tabi olacak 12. sınıf öğrencileri ile bir süre sohbet etti.


Akabinde üniversiteye hazırlık soru bankası kitapçığını öğrencilere teslim eden Kaymakam Konak, ÖSYM tarafından 2020 yılı içerisinde belirlenecek tarihte yapılacak sınav için öğrencilere başarılar diledi.

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