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Türkeli'de "Önce Yaya" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Türkeli ilçe merkezi ve köylerdeki yollarda "Önce Yaya" görseli uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Türkeli ilçe merkezi ve köylerdeki yollarda "Önce Yaya" görseli uygulaması yapıldı.


Türkeli ilçe merkezinde Yaşar Topçu Caddesi'ndeki ve ilçeye bağlı Ayaz köyündeki yaya geçitlerinde sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri ile birlikte çizgi çalışması yapıldı. Uygulama kapsamında sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.


"Önce Yaya" görselleri ile birlikte çizgi çalışmalarının önümüzdeki günlerde ilçeye bağlı Güzelkent ve Akçabük köylerindeki okulların yaya geçitlerinde de uygulanacağı belirtildi.

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