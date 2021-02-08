Türkeli'de orman yangını çıktı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karabey köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesiyle yangına Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülmesi için Karabey ve Akçabük köyü halkı da destek verdi.

Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.