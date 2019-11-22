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Türkeli'de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkarak dereye yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Beyaz B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil Türkeli ilçesine bağlı Turhan köyü istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye yuvarlandı.


Kazada araç sürücüsü Beyaz B. yaralanarak, Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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