İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Türkeli-Güzelkent kara yolu Emrelli mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdem B. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent'ten Türkeli istikametine seyir halindeyken, Emrelli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yaklaşık 25 metre derinliğindeki şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Erdem B. ve otomobil içerisinde bulunan Ufuk D. yaralandı. Yaralılar, Türkeli Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.