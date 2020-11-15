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Türkeli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Türkeli - Güzelkent karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi.


Cevat Saygın (45) idaresindeki otomobil, Türkeli'den Güzelkent istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan 10 metre aşağıya şarampole yuvarlandı.


Kazada yaralanan araç sürücüsü Saygın, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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