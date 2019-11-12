İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de otomobil yangını

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre ilçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi'nde park halindeki aracın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlarca itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında araçta hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.