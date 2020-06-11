Türkeli'de otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tümerkan Mahallesi'nde park halindeki bir aracın motoruna giren yavru kedi Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.