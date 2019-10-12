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Türkeli'de Proje Döngüsü eğitimi

Sinop’un Türkeli ilçesinde belediye personeli, Türkeli Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idareci ve eğitimci kadrosuna 3 günlük "Proje Döngüsü" eğitimi verildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde belediye personeli, Türkeli Meslek Yüksekokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idareci ve eğitimci kadrosuna 3 günlük "Proje Döngüsü" eğitimi verildi.


Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, bakanlıkların ve diğer kurum, kuruluşların hibe projelerinden en üst düzeyde faydalanabilmesi amacıyla Proje Uzmanı İlhan Yayar tarafından, Türkeli Belediyesi personeli ile Türkeli Meslek Yüksekokulu, Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idareci ve eğitimci kadrosunun katılımıyla 3 gün süren Proje Döngüsü eğitimi verildi.


Eğitimin sonunda Proje Uzmanı İlhan Yayar ve eğitimin sağlanmasında destek sağlayanlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

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