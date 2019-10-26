İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları"

Sinop’un Türkeli ilçesinde, her yıl ekim ile nisan ayları arasında her hafta cumartesi günleri yapılan "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları" başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, her yıl ekim ile nisan ayları arasında her hafta cumartesi günleri yapılan "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları" başladı.


Türkeli ilçesi Güzelyurt Mahallesindeki Fatih Camisi'nde yapılan "Sabah Namazı Gençlik Buluşmaları"na başlandı. Fatih Camisi İmam Hatibi Atilla Şentürk, her hafta cumartesi günleri sabah namazı programı düzenlediklerini belirterek, "4 yıldır özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için fayda sağladığını düşündüğümüz sabah namazı programlarımız, bu yıl da ekim ayı itibarıyla başladı. Sabah namazı buluşmalarına çok önem veriyoruz, çünkü sabah namazı, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin camiye gelerek manevi ikliminin güzelliğini yaşamaları bizler için çok anlam ifade ediyor. Programda sabah namazı sonrası hayırsever vatandaşların desteğiyle namaza gelen misafirlerimize ikramlarda bulunuyoruz, güzel ve sıcak bir ortam oluşuyor" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.