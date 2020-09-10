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Türkeli'de "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi

Sinop’un Türkeli ilçesinde korona virüs salgınına karşı ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ denetimi yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde korona virüs salgınına karşı 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimi yapıldı.


İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda, tüm yurtta olduğu gibi Türkeli ilçesinde de gerçekleştirilen 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetimine İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçe kurum amirleri, muhtarlar, kolluk kuvvetleri polis, jandarma ve zabıta ekipleri katıldı.


Denetimler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yeri, otogar, lokanta, kafe, restoranlar, yeme içme yerleri, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, ticari taksiler, taksi durakları ve bilumum yaşam alanlarında (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) yapıldı.


Yapılan denetimlerde iş yerleri temizlik,maske ve mesafe kurallarına uyulması için alınması gereken önlemler anlatıldı.

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