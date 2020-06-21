İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de şehit yakınları ve gazilere Babalar Günü ziyareti

Sinop’un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilere ziyaret gerçekleşti.


Türkeli ilçesinde Babalar Günü dolayısıyla Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar tarafından ilçedeki şehit babaları ve gaziler ziyaret edildi. Ziyarette Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gazilerin Babalar Günü kutlanarak hediye takdim edildi. Ziyaretler, ilçeye bağlı köylerdeki şehit babaları ve gazilerin ziyaret edilmesiyle devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.