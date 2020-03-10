Türkeli'de "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Suriye'nin İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerler için "Şehitlerimize Saygı" yürüyüşü düzenlendi.

Türkeli Genç İş Adamları Derneği ve Türkeli Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen yürüyüş, saat: 19.00'da başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak, Cumhuriyet, Alpaslan Türkeş ve Yaşar Topçu caddelerinde yürüdü. Yürüyüşün sonunda, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlde düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda il birincisi olan Mert Çelik, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı tarafından şehitler için dua edildi.

Yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Tatar, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.