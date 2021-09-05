İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de selin ardından haftalar sonra deniz 'masmavi' oldu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden ’masmavi’ görünüme kavuştu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden 'masmavi' görünüme kavuştu.


İlçede sahil kıyısına vuran tonlarca tomruk, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından toplandı.


Sel felaketi sonrası karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopan Türkeli ilçesinde hayat normale dönüyor. Sel nedeniyle yıkılan Türkeli - Çatalzeytin köprüsü yerine geçici yapılan köprünün ardından kalıcı köprünün yapımına başlandı. Köprünün Kasım ayı içerisinde yapımı tamamlanarak ulaşıma açılacağı bildirildi.

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