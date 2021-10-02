İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı

Türkeli’de başlayan kestane hasadının ardından sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı.

Türkeli'de başlayan kestane hasadının ardından sezonun ilk kestanesi tezgahlarda yerini aldı.


Türkeli'de soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı. Yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmayla ürünlerini tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor.


Rekoltenin yüksek olması beklenen kestanenin bu hafta pazar tezgahlarında fiyatları iriliğine göre 20 ila 35 lira arasında değişiyor. Sezonun ilk kestanesi olması nedeniyle tezgahları süsleyen kestaneler kısa sürede tükendi.

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