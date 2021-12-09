Türkeli'de "söz öğrencilerde"

Sinop Üniversitesi tarafından, 6-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Söz Öğrencilerimizde” adlı etkinlikte, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Demirci, Prof. Dr. Cem Cüneyt Ersanlı ve Prof. Dr. Hülya Turan, fakülte, yüksekokul ve il ve ilçelerdeki meslek yüksekokullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiler. Kendilerine iletilen soru, öneri ve talepleri dinlediler.

“Söz Öğrencilerimizde” programının son gününde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Demirci, Türkeli Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilerle buluştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Demirci, etkinlik kapsamında öğrencilerin, eğitim öğretim faaliyetleri, sosyal imkanlar ve laboratuvar imkânları gibi birçok konuda yönelttiği soruları cevaplandırdı.

Demirci, öğrencilerin görüş, talep ve önerilerini dinleyerek, çözüm önerileri hakkında bilgilendirdi.