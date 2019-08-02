İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'de tır ve kamyonlar için otopark yeri çalışmaları

Türkeli Belediyesinin şehir içi düzenlemelerine ilişkin başlattığı çalışmalar kapsamında kamyon ve tırlar için otopark çalışmalarına başlandı.


Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulunun yanında belediyeye ait alanda yapılacak kamyon ve tır otopark alanıyla ilgili İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve İlçe Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Beytullah Yılmaz, otoparkın yapılacağı alanda incelemelerde bulunuldu.


Şehir içi trafiğini rahatlatmak üzere başlatılan çalışmalarla kamyon ve tırlar için belirlenen alanda düzenlemeler yapılarak, yakın sürede hizmete açılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.