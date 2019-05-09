Türkeli'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Sinop'un Türkeli Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Türkeli Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleşti. Fuarın açılış kurdelesi, İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy tarafından kesildi.

Türkeli Anadolu Lisesi Müdürü Erdem Ünal ve Proje Koordinatörü Yunus İnan öncülüğünde gerçekleşen fuarda, 23 proje sergilendi. İlçede ilk kez liseler bazında düzenlenen fuarda, en dikkat çeken projeler arasında, dans eden robot, doğal sinek kovucu projeleri yer aldı.

Türkeli Anadolu Lisesi Müdürü Erdem Ünal, ilk kez düzenlenen fuarda öğrencilerin birbirinden güzel ve ilgi gören projelerle fuara katıldıklarını belirterek, katılımlarından dolayı protokol üyeleri ve vatandaşlara teşekkür etti.