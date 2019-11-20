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Türkeli'de uçurtma şenliği

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18-22 Kasım ara tatili etkinlikleri kapsamında Huzur Dincel Stadı’nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18-22 Kasım ara tatili etkinlikleri kapsamında Huzur Dincel Stadı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.


Şenliğe, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Su, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile birlikte katıldı. Şenliğe, 200'ün üzerinde öğrenci ve veliler katıldı. Şenlikte öğrenciler, rengarenk uçurtmalarını uçurarak keyifli anlar yaşadı.


Bundan böyle, özellikle okulların ara tatil dönemlerinde bu tür etkinliklerin yoğunlaşarak devam edeceği bildirildi.

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