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Türkeli'de ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde heyelandan ulaşıma kapanan köy grup yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde heyelandan ulaşıma kapanan köy grup yolu, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli ilçesine bağlı Yeşiloba köyü Sarpaca Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yeşiloba-Gökçealan-Çatak köylerini birbirine bağlayan yol, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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