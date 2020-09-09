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Türkeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Sinop’un Türkeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.


Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Gencek köyünden bir şahsın yasa dışı kenevir ekimi yaparak, kubar esrar elde ettiği tespit edilerek, şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği (Perma) ile birlikte yapılan aramada, 3 bin 955 gram kubar esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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