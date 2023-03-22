İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'de vatandaşlara 6 bin fidan dağıtıldı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, ücretsiz fidan dağıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, ücretsiz fidan dağıtıldı.


Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle, ilçede 15 Temmuz Şehitler Meydanında kurulan stantta fıstık çamı, akasya ve defneden oluşan fidanlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dağıtımda, fidanlar kısa sürede tükendi. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, Türkeli ilçesinde olduğu gibi Güzelkent köyünde de ücretsiz fidan dağıtıldığını, iki noktada fıstık çamı, akasya ve defneden oluşan toplam 6 bin fidan dağıtımının yapıldığı bildirildi.

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