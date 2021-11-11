Türkeli'de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 900 fidan ücretsiz olarak halka dağıtıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dağıtımına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, İlçe Orman İşletme Müdür Vekili Özlem Pakkan, işletme şefleri, işletme personeli ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen fidan dağıtımında, ilk fidanlar, protokol üyeleri ve işletme şeflerince vatandaşlara verildi. Etkinlikte, 300 ceviz, 200 akçaağaç, 100 fıstık çamı, 100 badem ve 100 kiraz fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.