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Türkeli'de Vergi Haftası kutlamaları

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti.


Bu yıl "Vergi Güçtür Gözümüz Yükseklerde" sloganıyla kutlanan 31. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Malmüdürlüğü personelini ziyaret etti. Ziyarette Türkeli Malmüdürlüğü personelinin Vergi Haftası nedeniyle tüm vergi teşkilatlarının, yöneticilerin ve vatandaşların haftasını tebrik eden Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, günün anısına çiçek takdim etti.

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