Türkeli'de yaralı halde bulunan kızıl şahin, doğaya dönmek için gün sayıyor

Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü'nce tedavi altına alınan yaralı şahinin sağlık durumu her gün daha iyiye gidiyor.

Rehabilitasyon süreci devam eden kızıl şahin, doğaya dönmek için gün sayıyor. Türkeli ilçesinde ateşli silah ile yaralanan, duyarlı vatandaşlarca bitkin halde bulunan yaralı şahin, DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğünce ivedilikle teslim alındı.

Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledilen yaralı şahinin veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinde, sol radius/ulna kemiklerinde parçalı açık kırık ve göğüs kemeri bölgesinde ise ateşli silahtan çıkan 1 adet saçmanın bulunduğu ve bitkin düştüğü tespit edildi.

Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerce gerçekleştiren muayenesinde, yaralı şahinin bitkin olduğunun tespit edilmesinin ardından ameliyata alınabilmesi için bir haftalık destekleyici tedavi uygulandı. Destekleyici tedavi sonrası ameliyata alınan şahine intramedullar pin uygulaması ve osteosentez yapıldı. Başarılı bir operasyon geçiren şahin, yaklaşık 45 gün sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğünce yeniden doğaya salınacak.