Türkeli'de yıl sonu sergisi

Türkeli ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Şenlik havasında geçen sergide, başarılı olanlara sertifikaları verildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yıl sonu sergisi öncesi kursiyerlerin mini define sunumu ve belge töreni yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Öğretmeni Çağlayan Özünlü yaptığı konuşmada, bu yıl giyim, nakış, yiyecek hizmetleri, hijyen, emlak danışmanlığı ve robotik kodlama kurslarının açıldığını söyledi.

Özünlü, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bunların dışında İŞKUR destekli kurslara yoğun ilgi olmuştur. Bu anlamda 5 adet kurs açılmıştır. İlçemizde göreve başladığı günden itibaren eğitim kurumlarımıza destek veren, ilçemizdeki eğitim ve öğretimde başarının artması için öğrencilere yönelik kursların açılmasını sağlayan, her an eğitimcinin yanında olan, bu anlamda gücümüze güç katan başta sayın Kaymakamımız Murat Zadeleroğlu'na, belediye başkanımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, ayrıca kurslarda öğretici olarak görev alan kurs öğretmenlerimize, kursiyerlerimize, bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi.

Mini define sunumu ve belge töreninin ardından program, açılış kurdelesinin kesimi ile devam etti. Açılan yıl sonu sergisinde, el sanatları ve yöresel ürünler vatandaşlara sergilendi.