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Türkeli'de Zafer Bayramı kutlaması

Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda program düzenlendi.

Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.


Program, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Gökhan İcik yaptı. İcik konuşmasında şunları söyledi:


"Türk milletinin kaderini belirleyen 30 Ağustos zaferi, Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktasıdır. Mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin çocukları olarak, bu zaferle ne kadar övünsek azdır. Türk milletinin hürriyet ve istiklal mücadelesinin ölümsüz bir abidesi olan 30 Ağustos zaferi ile vatanımız ve milletimizin aydın, mutlu ve refah geleceği garanti altına alınmıştır."


Öğrenciler, 30 Ağustos ile ilgili eserlerini okudu. Kaymakam Murat Zadeleroğlu ve protokol üyeleri, törene katılanların bayramını kutladı.

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