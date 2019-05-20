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Türkeli'deki hayvan barınağında iyileştirme çalışmaları

Türkeli Belediyesi, Metin Bostancıoğlu Caddesi’ndeki hayvan barınağının iyileştirilmesi için çalışma başlattı.

Türkeli Belediyesi, Metin Bostancıoğlu Caddesi'ndeki hayvan barınağının iyileştirilmesi için çalışma başlattı.


Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, ilçedeki hayvan barınağında incelemelerde bulundu. Şahin, sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşam sürdürmeleri adına daha önce tespit edilen eksiklikler için iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını söyledi.


Aynı zamanda hayvan barınağında çevre düzenlemesi ve genişletme çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Şahin, kısa süre içerisinde iyileştirmelerin yapılarak, hayvan barınağının sahipsiz sokak hayvanları için daha kullanıma elverişli hale geleceğini sözlerine ekledi.

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