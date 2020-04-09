İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkeli'deki pazar yerinde önlemler artırıldı

Türkeli ilçesinde, Salgın Eylem Planı kapsamında ilçede kurulan pazar yerinde çeşitli önlemler alındı.


İlçede her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinde, hem pazara gelen vatandaşlara, hem de pazar esnafına zabıta ekipleri tarafından elektronik ateş ölçer cihazlarla yüksek ateş kontrolü yapıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği pazar tezgahlarının aralarında 3 metre mesafe, pazar esnaflarının zorunlu maske uygulamalarının yanı sıra Türkeli Belediyesi tarafından giriş ve çıkış noktalarında kurulan Dezenfeksiyon İstasyonu'ndan vatandaşların geçişleri sağlanarak, ücretsiz maske, eldiven ve kolonya dağıtımı yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.