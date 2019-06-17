Türkeli'deki pazar yerinde yeni düzenleme

İl dışında görevde olan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatları doğrultusunda, ilçede her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinde yeni düzenlemeye gidiliyor.

Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan yaptığı açıklamada, yıllardır bahsi geçen fakat bir türlü yapılamayan Kapalı Pazaryeri Projesi'ni yakın gelecekte hayata geçirilmesi için alt yapı hazırlıklarına başladıklarını, Belediye Başkanı Veysel Şahin'in vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda pazar yerinin şimdiki yerinden alınarak, Türkeli Huzur Dincel Stadı'nın yan tarafında yeni betonlanan alan dahil olmak üzere Kapalı Spor Salonu'nun önüne kadarki bölüme beton yol ve çevre düzenleme çalışmaları yapılarak, geçici olarak alınacağını söyledi.

İstanbul'da görevli olması sebebiyle Belediye Başkanı Veysel Şahin'in çalışmaları yakinen takip ettiği ve sürekli irtibata geçerek birlikte mesai harcadıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan, "Projelerin hazırlanması, hayata geçirilmesi için Belediye Başkan Yardımcımız İhsan Aslan da sahada sürekli aktif olarak görev yapıyor. Pazaryeri projesinde köylü pazarcımız için de ahşap kapalı satış tezgahları hazırlanacaktır. Mevcut Pazar yerinin bulunduğu yerin herkesin takdiridir ki yaz aylarının gelmesi ile gurbetçi misafirlerimizin de ilçemize gelmeye başladığı şu günlerde araç sayısının artmasıyla şehir içi trafiğinde bir yoğunlaşma olmaya başlamaktadır. Mevcut Pazaryeri sahasının da gerekli hazırlıkları yapılarak, ilçe halkımızın ve gelen misafirlerimizin araçları için park sorununu bir nebze olsun çözme adına geçici bir süre için otopark olarak kullandırılması gerekmektedir. Samimiyet ve gayretle yapılan çalışmaların ilçemizin ve halkımızın takdirini alacağına inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.