İhlas Haber Ajansı

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Türkeli'deki taksilerde yeni dönem

Sinop’un Türkeli ilçesinde, hizmet veren taksilerde yeni dönem başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, hizmet veren taksilerde yeni dönem başladı. Taksimetreyi çalıştırmayanlara ceza uygulanacak.


İlçede faaliyet gösteren taksilerde son günlerde artan maliyetler dolayısıyla daha önce liste fiyatı üzerine alınan taksi ücretleri bundan böyle taksimetreye göre ücretlendirilecek.


Taksimetreyi çalıştırmadan yolculuk yapan taksilere yaptırım uygulanacağı belirtilerek, taksimetre zorunluluğunun son günlerde artan akaryakıt fiyatlarından dolayı zorunlu karar alınarak başlandığı, taksimetre başlangıç fiyatının 15 lira olduğu ve her kilometre başına 6 lira ücret tahsil edileceği kaydedildi.

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