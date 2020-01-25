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Türkeli'den Elazığ'a yardım eli

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem dolayısıyla Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli Belediyesi, depremzedelere yardım eli uzatıyor.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem dolayısıyla Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli Belediyesi, depremzedelere yardım eli uzatıyor.


Kaymakamlık ve Belediye yaptıkları ortak açıklamada, şu ifadelere yer verdi:


"Elazığ'da meydana gelen depremden dolayı mağduriyet yaşayan kardeşlerimiz için battaniye ve kışlık kıyafet desteği sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi özellikle battaniye ve kışlık kıyafet desteklerini Türkeli Zabıta Amirliğine en hızlı şekilde ulaştırmalarını bekliyoruz" denildi.

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