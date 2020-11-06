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Türkeli'den İzmir'e yardım eli

İzmir depreminde zarar gören aileler için düzenlenen yardım kampanyasında, Türkeli ilçesinde hazırlanan gıda yardımı kolileri, İzmir’e gönderildi.

İzmir depreminde zarar gören aileler için düzenlenen yardım kampanyasında, Türkeli ilçesinde hazırlanan gıda yardımı kolileri, İzmir'e gönderildi.


İzmir depreminde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarının kısa zamanda karşılanması amacıyla Sinop Valiliği yaptığı duyuruda, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu gıda veya battaniye yardımında bulunmak isteyen vatandaşların yardımlarını il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ulaştırmalarını istemişti.


Bu kapsamda, Türkeli Kaymakamlığı ve Türkeli Belediyesi'nin ortaklaşa organize ettiği, sivil toplum kuruluşlarının ve ilçe esnaflarının da desteklediği yardım kampanyasında, ilçede 100 adet gıda yardımı kolisi hazırlandı.


Hazırlanan yardım kolileri, Sinop'tan İzmir'e uğurlanacak tırlara ulaştırılmak üzere kamyonla Sinop'a gönderildi.

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