Türkeli'den Pakistan'a yardım eli

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından zor günler yaşayan Pakistan'a Sinop'un Türkeli ilçesinden yardım kolileri gönderildi.

Türkeli Kaymakamlığı organizesinde ilçe esnaflarının katkılarıyla toplanan 90 adet gıda kolisi, Sinop il merkezinden Pakistan'daki afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkacak tıra ulaştırılmak üzere kamyonla ilçeden gönderildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Pakistan zor günlerden geçiyor. Burada sel dolayısıyla bin üzerinden vatandaş hayatını kaybetti. Ülkenin 3'te 2'si sular altında kaldı. Yaklaşık 1 milyon üzerinde evin hasar gördüğünü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda aynı afeti yaşamış bir ilçe olarak Pakistan halkının acısını gönülden hisseden kıymetli hemşehrilerimizin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri ile kardeş ülke Pakistan'a gönderilmek üzere hazır olan gıda kolilerimizi belediyemize ait araçla yola çıkartırken Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, böylesine afetlerin bir daha yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, katkılarını sunan esnafımızın hayırlarının Allah katında kabul olmasını diliyorum. Allah, kardeş Pakistan halkının yar ve yardımcısı olsun" dedi.