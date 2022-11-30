Türkelili arıcılara 20 ton toz şeker dağıtıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle arıcılara yüzde 35 hibeli toz şeker verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Sinop Tarım İl Müdürlüğü koordinesinde Türkeli'ye iletilen 20 ton toz şeker, Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılara dağıtıldı.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan 117 arıcıya dağıtılan toz şeker, arıların kış beslenmesinde kullanılacak.