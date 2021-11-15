İhlas Haber Ajansı

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Türkelili avcılar, 200 kilonun üzerindeki domuzu avladı

Sinop Türkelili avcılar, 200 kilogramın üzerinde dev bir domuzu avladı.


Türkelili avcılar, Ayancık ilçesine bağlı Maden köyü mevkisinde, arazilerdeki mahsullere zarar veren ve evlerinin önüne kadar gelip insanları korkutan domuzu avlamak için bölgeye geldiler.


Yaklaşık 4 saat süren uğraş sonucu 200 kilogramın üzerinde dev domuz avlandı. Avcılar, domuzların eşleşme döneminde olduklarına dikkat çekerek, domuz saldırılarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.


Avcılar, geçen sene de yine 200 kilogramın üzerinde domuz avladıklarını dile getirdi.

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