Türkelili hayırseverler tarafından 3 sınıf donatıldı

İş adamı Fadıl Demirel ve Türkelili hayırseverlerin katkıları ile ilçeye kazandırılan Türkeli Meslek Yüksekokulu'nun eğitime tam donanımlı olarak devam etmesi için destekler devam ediyor.

İş adamı Bilal Aslan ve merhum gurbetçi Mehmet Eyüp Yavuz anısına tam donanımlı 70 kişilik 2 sınıf, iş insanı Fadıl Demirel ve Fatma ile Recep Özcan anısına da 30 adet bilgisayar ve donanımları finanse edilerek okula modern bir bilgisayar laboratuvarı kazandırıldı.

Konu ile ilgili Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Güçlü, yeni oluşturulan sınıflar ve laboratuvara desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür ederek, okula destekte bulunmak isteyen hayırseverlerle her zaman işbirliği içerisinde olmak istediklerini ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Güçlü, Türkeli Meslek Yüksekokulu'nu devlet, vatandaş ve üniversite işbirliği ile kısa sürede adından söz ettiren önemli bir eğitim kurumu haline getirmeye gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.