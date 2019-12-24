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Türkelili öğrenciden kompozisyon yarışmasında il birinciliği

Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 8.

sınıf öğrencisi Mustafa Sinanoğlu, "Geleceğim Mesleğim" konulu kompozisyon yarışmasında il birincisi oldu.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen 2019 yılı Mesleki Eğitim teması kapsamında, mesleki farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Geleceğim Mesleğim" konulu kompozisyon yarışmasında sınıf öğrencisi Mustafa Sinanoğlu il birincisi oldu.


Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, KUZKA temsilcisi, dereceye giren öğrenciler, velileri ve öğretmenleri katıldı. Öğrenciye ödülünü Sinop İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Aslan tarafından verildi.

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